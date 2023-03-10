Даже опытные шоферы были в шоке от этого нововведения

Мы уверены, что многие помнят грузовики «Колхида» производства Кутаисского автомобильного завода. Многие даже говорили, что Колхида — гордость Грузии и слеза России.
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