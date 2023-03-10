АвтоИдеи

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Какая дума, такие и законы. Зачем им стимулировать рождаемость и всякую нищету плодить, если они даже на майбах и бен...Госдума планирует...
  • егор егоров
    Бесплатно ездить нельзя, но высаживать, если едет бесплатно тоже нельзя. Водители сейчас кинутся в другую крайность, ...Госдума планирует...
  • Globo
    Эта дума сломалась, несите новую, которая за людей и для людей, а не для клептоманов-олигархов, набивающих карманы на...Возвращение забыт...

Даже опытные шоферы были в шоке от этого нововведения

Даже опытные шоферы были в шоке от этого нововведения

﻿﻿Мы уверены, что многие помнят грузовики «Колхида» производства Кутаисского автомобильного завода. Многие даже говорили, что Колхида — гордость Грузии и слеза России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх