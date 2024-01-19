Прокудин заявил, что в Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном киевскому режиму Херсоне повреждения получили объекты критической инфраструктуры.
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