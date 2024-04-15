Неделя в Архангельской области начнётся с дождливой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в регионе температура воздуха поднимется до +4,+9 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в регионе температура воздуха поднимется до +4,+9 градусовСиноптики обещают небольшой, местами умеренный дождь.
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