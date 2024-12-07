“Маразм старенькой бабушки”, – что говорят бывшие друзья Ахеджаковой о скандале с лозунгом

Знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова вновь оказалась в центре громкого скандала. На недавнем спектакле в Лос-Анджелесе, завершив свою роль в постановке «Мой внук Вениамин», 86-летняя артистка прошептала со сцены украинский лозунг, вызвав тем самым не только шквал аплодисментов и ответное приветствие, но и новую волну критики и неодобрения.