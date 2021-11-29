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Теннисисты Карацев и Рублев вывели сборную Россию в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Теннисисты Карацев и Рублев вывели сборную Россию в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Матч проходил в Мадриде и закончился волевой победой российских спортсменов со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Ранее во встречах одиночного разряда Рублев проиграл Лопесу, а вторая ракетка мира — Даниил Медведев одержал верх над Пабло Карреньо-Бустой.

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