Теннисисты Карацев и Рублев вывели сборную Россию в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Матч проходил в Мадриде и закончился волевой победой российских спортсменов со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Ранее во встречах одиночного разряда Рублев проиграл Лопесу, а вторая ракетка мира — Даниил Медведев одержал верх над Пабло Карреньо-Бустой.