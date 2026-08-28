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Будущее термояда стало ближе: новая центрифуга разделяет изотопы на сверхзвуковых скоростях

Будущее термояда стало ближе: новая центрифуга разделяет изотопы на сверхзвуковых скоростях

Новая плазменная машина может решить сразу две главные проблемы термоядерных реакторов Американская Marathon Fusion сообщила об успешных испытаниях плазменной центрифуги, способной разделять изотопы водорода и лития.

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