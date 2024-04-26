Светлана Стригункова всё из той же компании "голодающих"

Но у савана карманов нет, а дети как правило все профукают,жить то привыкли за чужой счет

Лариса Шемисова

Вопрос в другом как она вообще попала на эту должность, у ней даже образование какое то неопределённое, т.е. судя по виду даже в любовницы не годится.