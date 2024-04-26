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  • Evgeni Velesik
    Гей еси Европа? А гей Европу сливают Штаты в канализацию!"Мы не будем васс...
  • Лариса Шемисова
    Вопрос в другом как она вообще попала на эту должность, у ней даже образование какое то неопределённое, т.е. судя по ...Светлана Стригунк...
  • patentlil
    Стрелять - не выход. МЕНЯТЬ - да!"Крестил его дете...

Светлана Стригункова всё из той же компании "голодающих"

Светлана Стригункова всё из той же компании "голодающих"

Бедные люди! Бедные несчастные потребители макарошек! Как же тяжело им живётся на свете! На какие неблаговидные поступки толкают их невыносимые жизненные условия, просто со слезами и не представишь.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ОХАМЕЛА БАБА....Пора в отвуск ...НА СЕВЕР...
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9 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Но у савана карманов нет, а дети как правило все профукают,жить то привыкли за чужой счет
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6 час.
Лариса Шемисова
Вопрос в другом как она вообще попала на эту должность, у ней даже образование какое то неопределённое, т.е. судя по виду даже в любовницы не годится.
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9 мин.

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