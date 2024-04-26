Бедные люди! Бедные несчастные потребители макарошек! Как же тяжело им живётся на свете! На какие неблаговидные поступки толкают их невыносимые жизненные условия, просто со слезами и не представишь.
Светлана Стригункова всё из той же компании "голодающих"
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ОХАМЕЛА БАБА....Пора в отвуск ...НА СЕВЕР...
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9 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Но у савана карманов нет, а дети как правило все профукают,жить то привыкли за чужой счет
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6 час.
Лариса Шемисова
Вопрос в другом как она вообще попала на эту должность, у ней даже образование какое то неопределённое, т.е. судя по виду даже в любовницы не годится.
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9 мин.
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