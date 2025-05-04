Захарова: публикация Ермака с горящим Кремлем говорит о неонацизме на Украине

Цель киевского режима состоит в том, чтобы "доить Запад" и распространять идеологию неонацизма. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТВЦ публикацию офиса украинского лидера Владимира Зеленского с горящим Кремлем.