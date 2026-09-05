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Япония и США продвигают инвестпакт на $550 млрд с фокусом на ИИ и полупроводники

Япония и США продвигают инвестпакт на $550 млрд с фокусом на ИИ и полупроводники

Япония и США продолжают реализацию совместной инвестиционной инициативы на $550 млрд, и следующий этап соглашения, как ожидается, будет сфокусирован на искусственном интеллекте и полупроводниках, сообщает Bloomberg.

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