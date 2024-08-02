Xbox на gamescom 2024, детали Quidditch Champions, перенос Avowed, новая вайфу The First Descendant…

Новая вайфу в The First Descendant слишком похожа на персонажа из Overwatch; появились подробности 22-го сезона Apex Legends; авторы Harry Potter: Quidditch Champions рассказали о режимах игры; по сообщениям СМИ, релиз Avowed перенесут на 2025-й; Xbox покажет более 50 проектов на gamescom 2024; финальный апдейт Dead Cells выйдет в августе; .