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Xbox на gamescom 2024, детали Quidditch Champions, перенос Avowed, новая вайфу The First Descendant…

Xbox на gamescom 2024, детали Quidditch Champions, перенос Avowed, новая вайфу The First Descendant…

Новая вайфу в The First Descendant слишком похожа на персонажа из Overwatch; появились подробности 22-го сезона Apex Legends; авторы Harry Potter: Quidditch Champions рассказали о режимах игры; по сообщениям СМИ, релиз Avowed перенесут на 2025-й; Xbox покажет более 50 проектов на gamescom 2024; финальный апдейт Dead Cells выйдет в августе; .

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