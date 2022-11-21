Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Губерниев о 24 добавленных минутах к матчу ЧМ: «Это подарок судьбы. Если коллеги этого не понимают, то они не понимают ничего в профессии»

Дмитрий Губерниев высказался о 24 добавленных минутах к матчу Англия – Иран. Матч группового этапа ЧМ-2022 между Англией и Ираном завершился победой англичан (6:2).

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх