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Мировое обозрение

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Чем интересен России китайский подход к строительству и использованию ВМС НОАК

Чем интересен России китайский подход к строительству и использованию ВМС НОАК

Выход новейшего тяжелого авианосца «Фуцзянь» на финальную стадию испытаний, конвейерный выпуск ракетных крейсеров и закладка четвертого, уже атомного, авианосца — все это знаменует превращение КНР в великую океанскую державу.

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