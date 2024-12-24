Британские "элиты" живут прошлым и никак не могут смириться с тем, что все, из чего состояло величие их страны, кануло в Лету.
Slovo, Словакия "Англичанка гадит". Раскрыты причины ненависти британских "элит" к России
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Это не открытие...
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1 д.
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Сергей Бунцов
Верный анализ, англойды слишком наглые и алчные. А их общие территории сейчас велики с учётом США, Австралии, Н. Зеландии.
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23 час.
Рауф Растов
С доводами автора полностью согласен. Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Площадь 242 500 км², численность населения около 67 миллионов человек. Россия (Российская Федерация). Площадь 17 098 246 км, население более 146 миллионов человек. Оставим за рамками её колоссальную и несопоставимую военную мощь. При этом: ВЕЛИКОбритания и просто Россия?! Если привести названия стран в полное соответствие с современными реалиями, то более адекватными получатся: Мелкобритания и Великая Россия.
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23 час.
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