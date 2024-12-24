Slovo, Словакия "Англичанка гадит". Раскрыты причины ненависти британских "элит" к России

Рауф Растов

С доводами автора полностью согласен. Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Площадь 242 500 км², численность населения около 67 миллионов человек. Россия (Российская Федерация). Площадь 17 098 246 км, население более 146 миллионов человек. Оставим за рамками её колоссальную и несопоставимую военную мощь. При этом: ВЕЛИКОбритания и просто Россия?! Если привести названия стран в полное соответствие с современными реалиями, то более адекватными получатся: Мелкобритания и Великая Россия.