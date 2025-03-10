Суверенитет дороже денег

Россия не сможет добиться технологического суверенитета, не имея полной цепочки производства редкоземельных металлов, считает глава компании — разработчика Африкандского месторождения Андрей ТренинОлег Сердечников Андрей Тренин считает, что в сфере редкоземельных металлов нужно иметь полную технологическую цепочку производства до самых верхних переделовчитайте на monocle.
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