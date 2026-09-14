Мэр Москвы рассказал о планах строительства метрополитена до 2035-го года

В течении ближайших десяти лет, в Москве и Подмосковье построят 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Московской области.
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