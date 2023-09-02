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Как снять квартиру и избежать риска внезапного выселения

Как снять квартиру и избежать риска внезапного выселения

Как снять квартиру и избежать риска внезапного выселения Елена ГалицкаяСнять жилье может быть удобным и доступным вариантом, но чтобы обезопасить себя от риска внезапного выселения или других неприятных ситуаций, важно следовать определенным правилам.

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