Как снять квартиру и избежать риска внезапного выселения Елена ГалицкаяСнять жилье может быть удобным и доступным вариантом, но чтобы обезопасить себя от риска внезапного выселения или других неприятных ситуаций, важно следовать определенным правилам.
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