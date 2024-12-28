Виктор Борисов

Братья и сестры! Задумайтесь: что происходит на нашей земле? Земле, пропитанной кровью предков, защищавших её от врагов. Сегодня здесь, на русской земле, чужеземцы чувствуют себя хозяевами, а наш народ — словно гость в собственном доме. Чужие порядки, чужие законы, чужая культура заполняют улицы наших городов. Нам говорят, что так и должно быть, что это "прогресс" и "толерантность". Но что в итоге? Наши традиции забываются, наши права ущемляются, наши голоса заглушаются. Почему в стране, построенной руками русских людей, мы сталкиваемся с презрением и несправедливостью? Почему вместо уважения к нашей культуре и истории мы видим, как её подменяют и унижают? Довольно молчать! Пора вспомнить, кто мы. Мы — наследники великого народа, который не раз вставал на защиту своей земли. Пора объединиться, чтобы вернуть уважение к себе и порядок на нашей земле. Русская земля принадлежит её народу. И никто не вправе диктовать нам, как жить на нашей Родине. Время действовать, время защищать своё!"