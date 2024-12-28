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«Идет война внутри страны. Каждый мигрант — это враг»

«Идет война внутри страны. Каждый мигрант — это враг»

С учетом увеличивающейся угрозы со стороны террористов, нанятых Украиной, российскому обществу следует начать воспринимать как опасных всех незнакомцев и подозрительные предметы.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Братья и сестры! Задумайтесь: что происходит на нашей земле? Земле, пропитанной кровью предков, защищавших её от врагов. Сегодня здесь, на русской земле, чужеземцы чувствуют себя хозяевами, а наш народ — словно гость в собственном доме. Чужие порядки, чужие законы, чужая культура заполняют улицы наших городов. Нам говорят, что так и должно быть, что это &quot;прогресс&quot; и &quot;толерантность&quot;. Но что в итоге? Наши традиции забываются, наши права ущемляются, наши голоса заглушаются. Почему в стране, построенной руками русских людей, мы сталкиваемся с презрением и несправедливостью? Почему вместо уважения к нашей культуре и истории мы видим, как её подменяют и унижают? Довольно молчать! Пора вспомнить, кто мы. Мы — наследники великого народа, который не раз вставал на защиту своей земли. Пора объединиться, чтобы вернуть уважение к себе и порядок на нашей земле. Русская земля принадлежит её народу. И никто не вправе диктовать нам, как жить на нашей Родине. Время действовать, время защищать своё!&quot;
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4 час.
Андрей
А ни чего, что в России проживает более 190 народов? Самые &quot;популярные&quot; в европейской части это тюрки, угро-фины, которые составляют более 40% от населения...
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виктор залукаев
высшую меру .  военное положжение.
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