Кто на самом деле убил Степана Бандеру

Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован идеолог украинских нацистов — Степан Бандера. До сих пор его убийцей называют психически больного Богдана Сташинского, хотя имеется немало фактов, что Бандеру убили профессионально, явно понимая толк в таких делах.