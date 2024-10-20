Кто на самом деле убил Степана Бандеру

Ровно 65 лет назад в Мюнхене был ликвидирован идеолог украинских нацистов — Степан Бандера. До сих пор его убийцей называют психически больного Богдана Сташинского, хотя имеется немало фактов, что Бандеру убили профессионально, явно понимая толк в таких делах.
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