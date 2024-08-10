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Обвиняемый в получении взятки от руководства «Телты» Шамарин частично признал свою вину

Обвиняемый в получении взятки от руководства «Телты» Шамарин частично признал свою вину

За семь лет генерал-лейтенант получил от компании 36 млн рублей.Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки от руководства пермской компании «Телта», частично признал свою вину.

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