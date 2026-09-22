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Терапевт Каландия предупредил об опасности работы при гриппе

Терапевт Каландия предупредил об опасности работы при гриппе

Снижение температуры после лекарства не означает, что грипп отступил: организму по-прежнему нужны отдых и восстановление, сообщил терапевт Шота Каландия, пишет Life.

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