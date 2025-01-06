Сын легенды российского футбола переехал в Англию, Ибрагимович хочет забрать звезду «МЮ». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииДркушич досрочно вернется в «Зенит» из арендыGetty ImagesФутбольный агент Младен Ратковича прокомментировал слухи о возвращении своего клиента, защитника сербской «Црвены Звезды» Вани Дркушича, в петербургский «Зенит».
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