Лерчек явилась в суд на судебное заседание по вопросу о ее переезде

Политика как она есть

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в совершении незаконных валютных операций и находящаяся под запретом определенных действий, снова явилась на заседание в Гагаринский суд Москвы, где должен решиться вопрос о ее переезде.