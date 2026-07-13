Лерчек явилась в суд на судебное заседание по вопросу о ее переезде

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в совершении незаконных валютных операций и находящаяся под запретом определенных действий, снова явилась на заседание в Гагаринский суд Москвы, где должен решиться вопрос о ее переезде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии