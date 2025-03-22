Анна Лупинова: «Вклад Сергея Корнеева в туризм переоценить невозможно»

Сегодня на 56-м году жизни скончался экс-глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга, один из главных идеологов проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев «Сергей, без всяких сомнений, был основателем Северо-Западного направления в туризме.
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