Без названия

Валя из Одессы (https://t.me/filippof_Odessa):Я вот думаю, если в уголовном кодексе есть тяжкая статья за измену Украине, то почему нет статьи за измену Украины?Вот если не я ей, а она мне изменяет?Ну вот я гражданин Украины, некоторым образом.