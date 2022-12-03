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Без названия

Валя из Одессы (https://t.me/filippof_Odessa):Я вот думаю, если в уголовном кодексе есть тяжкая статья за измену Украине, то почему нет статьи за измену Украины?Вот если не я ей, а она мне изменяет?Ну вот я гражданин Украины, некоторым образом.

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