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Игроки «МЮ» «в ярости» из-за азиатского турне после сезона. Они понимают, что клубу нужны 8 млн фунтов, но не рады, поскольку могли провести время с семьями вместо этого (The Times)

После завершения сезона команда отправилась в Азию, где провела два товарищеских матчах. В Куала-Лумпуре манкунианцы сыграли против сборной звезд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (0:1), а в Гонконге – против сборной Гонконга (3:1).

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