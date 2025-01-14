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«Аталанта» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение от «Интера» в Суперкубке. Команда Гасперини отстала от «Наполи» на 4 очка в Серии А

Сегодня команда Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в 19-м туре Серии А. Ранее «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» (0:0) и «Удинезе» (1:1) и проиграла «Интеру» в Суперкубке Италии (0:2).

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