Президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители лично обзванивали и упрашивали лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на так называемый «саммит мира» в Швейцарии, но согласия не получили.
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