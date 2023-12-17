Кулить: В Сирии при снайперском обстреле террористов ранен военный

Заместитель руководителя ЦПВС Российской Федерации на территории САР Вадим Кулить поделился сведениями о том, что террористические формирования задействовали снайперов для того, чтобы ударить по местным военнослужащим.
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