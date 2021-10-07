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Канада вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих

Канада вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих

Служащих федеральных властей Канады обязали вакцинироваться от коронавируса. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, тех, кто не пройдет вакцинацию до конца октября, отправят в неоплачиваемый отпуск.

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