Канада вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих

Служащих федеральных властей Канады обязали вакцинироваться от коронавируса. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, тех, кто не пройдет вакцинацию до конца октября, отправят в неоплачиваемый отпуск.
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