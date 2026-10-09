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Царьград

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ФНС России разъяснила порядок уплаты налогов за имущество детей

ФНС России разъяснила порядок уплаты налогов за имущество детей

Федеральная налоговая служба России поясняет, что налогоплательщиками являются дети, владеющие землей и недвижимостью.

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