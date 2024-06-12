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Власти Москвы предупредили о приближении второй волны сверхинтенсивных осадков

Власти Москвы предупредили о приближении второй волны сверхинтенсивных осадков

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о скором приближении второй волны сверхинтенсивных осадков, которые ожидаются в ближайшие часы и могут включать в себя грозу, град и сильный ветер.

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