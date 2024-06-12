Власти Москвы предупредили о приближении второй волны сверхинтенсивных осадков

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о скором приближении второй волны сверхинтенсивных осадков, которые ожидаются в ближайшие часы и могут включать в себя грозу, град и сильный ветер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии