КAMA TYRES стал лауреатом экологического конкурса «ЭКОлидер»

Проекты по восстановлению шин и системе технического учета тепловой энергии, действующие на шинных предприятиях КAMA TYRES, стали лауреатами главного республиканского конкурса в области экологии «ЭКОлидер».
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