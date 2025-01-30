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КAMA TYRES стал лауреатом экологического конкурса «ЭКОлидер»

КAMA TYRES стал лауреатом экологического конкурса «ЭКОлидер»

Проекты по восстановлению шин и системе технического учета тепловой энергии, действующие на шинных предприятиях КAMA TYRES, стали лауреатами главного республиканского конкурса в области экологии «ЭКОлидер».

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