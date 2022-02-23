Впервые за 10 лет русский игрок выступил на чемпионате мира по «Старкрафту»

Впервые за 10 лет русский киберспортсмен попал на чемпионат мира по видеоигре Starcraft, им стал Никита Skillous Гуревич, который неоднократно становился чемпионом России по данной дисциплине 24 февраля сообщил корреспондент ИА Красная Весна.