Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Гштаад (ATP). 1-й круг. Бонзи играет с Альтмайером, Тим встретится с Мюллером

Сетка турнира здесь. EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 17 – 23 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт Первый круг Бенжамен Бонзи (Франция)  Даниэль Альтмайер (Германия) 0:0 Дата проведения 17 июля, 11.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх