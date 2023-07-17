Гштаад (ATP). 1-й круг. Бонзи играет с Альтмайером, Тим встретится с Мюллером

Сетка турнира здесь. EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 17 – 23 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт Первый круг Бенжамен Бонзи (Франция) Даниэль Альтмайер (Германия) 0:0 Дата проведения 17 июля, 11.
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