Kia Rio — самая популярная подержанная иномарка

Среди легковых автомобилей иностранных брендов наибольшие предпочтения россияне отдают Kia Rio. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных подержанных иномарок по итогам января-мая 2024 года.
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