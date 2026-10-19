▪️ Почему протесты европейской молодёжи говорят о кризисе будущего, который глубже дороговизны жилья и образования▪️ Чем бунт отличается от революции и почему возмущения недостаточно для изменения системы▪️ Что связывает студенческий бунт 1968 года, советскую перестройку и современные технологии управления протестами▪️ Почему молодому поколению необходим собственный проект будущего, а не только отрицание существующего порядка▪️ Что Россия может противопоставить цивилизации, в которой ценность человека измеряется его экономической полезностьюОб этом в новом выпуске авторской программы «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном, публицистом, режиссёром, политологом и лидером движения «Суть времени».