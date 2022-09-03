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За сутки в Челябинской области заболели ковидом 693 человека

Заражаются не только взрослые, но и дети. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 693 южноуральца, заболеваемость растет и среди школьников, их сегодня в статистике 24.

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