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Пленённые под Курском десантники ВСУ просят Киев забрать их

Пленённые под Курском десантники ВСУ просят Киев забрать их

Они рассказали, будто командование их "кинуло", и им пришлось обратиться к властям Украины с просьбой забрать их домой.

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