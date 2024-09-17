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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

Геном странной рыбы оказался в 30 раз длиннее человеческого: африканское существо умеет дышать и на земле

Геном странной рыбы оказался в 30 раз длиннее человеческого: африканское существо умеет дышать и на земле

Самый длинный геном из всех животных на Земле принадлежит не гиганту или когнитивно продвинутому существу, а извивающемуся, обитающему в воде существу, казалось бы, застывшему во времени, прямо на пороге эволюции.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Надо полагать, обрывая, меняя как лего свой геном, эти существа могут трансформироваться в разнообразных животных, включая человека.
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21 час.
Александр Почекунин
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19 час.
Владимир Алтайцев
Про  себя  пишете.
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16 час.

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