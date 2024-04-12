ETH completes the sell off - Halving in BTC will get us ATH Ethereum Futures CME_DL:ETH1! Macrobriefing So the Ethereum Futures have finally filled the gap and IMHO we have now completed the bearish correction in the major crypto futures.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)