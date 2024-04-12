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ETH completes the sell off - Halving in BTC will get us ATH

ETH completes the sell off - Halving in BTC will get us ATH

ETH completes the sell off - Halving in BTC will get us ATH Ethereum Futures CME_DL:ETH1! Macrobriefing So the Ethereum Futures have finally filled the gap and IMHO we have now completed the bearish correction in the major crypto futures.

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