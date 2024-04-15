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Этот таинственный мир

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Минотавр

Минотавр

В Патагонии найдена массивная статуя затопленного Минотавра.Много интересного на сайте: https://etm-club.

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