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Для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России

Для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России

На заседании ГКРЧ, намеченном на конец ноября, может быть рассмотрен вопрос о повышении допустимой мощности в диапазоне 6 ГГц для применения технологии UWB (Ultra-Wide Band, беспроводная технология связи) в устройствах малого радиуса действия.

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