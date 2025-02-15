Российская центрифуга позволила врачам Ноябрьска спасать пациентов от ампутации

В отделении гнойной хирургии ЦГБ Ноябрьска заработала отечественная низкоскоростная центрифуга Liston, что позволило лечить больше пациентов с помощью аутоплазмотерапии, позволяющей обойтись без ампутаций.
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