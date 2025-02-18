Ветераны ОВД Невьянска провели «Урок мужества» для школьников

В рамках месячника Защитника Отечества в Невьянске прошёл «Урок мужества» для учащихся школы №4. Мероприятие организовали заместитель начальника МО МВД России «Невьянский» по кадровой работе Татьяна Самофеева, председатель Совета ветеранов Евгений Попов и ветеран ОВД Наталья Гудкова.
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