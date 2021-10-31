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ВАЗ 2102 - мечта советского дачника!

ВАЗ 2102 - мечта советского дачника!

ВАЗ 2102, «Двойка», машина в своем роде эпохальная, ведь именно с началом её выпуска советские автолюбители всерьёз заинтересовались кузовом «вагон», или как его еще называют «универсал»… Конечно, до появления «двойки» советский автопром выпускал модификации «Москвичей» и «Волг» с аналогичным кузовом, но те не пользовались особым спросом, и производились небольшими (в сравнении с базовым седаном) партиями, а «Волга», к тому же, банально была не по карману большинству советских автолюбителей.

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