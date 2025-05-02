Проезда нет: куда нельзя доехать в Приморье

В Приморском крае нарушено автомобильное сообщение с 10 населенными пунктами, сообщает ИА DEITA.RU. По информации регионального Минтранса, в Лазовском районе, на шестом километре трассы Лазо — Заповедное, дорожные службы активно занимаются прокладкой канала для отвода воды.
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