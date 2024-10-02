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Калужские новости

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45-летний иностранец угнал в Калужской области машину за 2,6 миллиона рублей

45-летний иностранец угнал в Калужской области машину за 2,6 миллиона рублей

В ночь с 9 на 10 июня 2024 года в Малоярославецком районе 45-летний иностранец вскрыл с помощью спецсредств автомобиль «Мицубиси Аутлендер», стоящий больше 2,6 миллиона рублей, и угнал его в Жуковский районВ ночь с 9 на 10 июня 2024 года в Малоярославецком районе 45-летний иностранец вскрыл с помощью спецсредств автомобиль "Мицубиси Аутлендер", стоящий больше 2,6 миллиона рублей, и угнал его в Жуковский район.

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