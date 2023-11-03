Бандеровская идеология лишила Украину ракет, танков и кораблей. Без свободы нет передового производства

Помните, как на майдане митингующие требовали прихода Бандеры и уверяли, что только он наведет порядок в Украине? Эксперимент не удался: бандеризация страны привела к уничтожению промышленного и интеллектуального потенциала.
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