В Китае вырос интерес к русскому языку

Ярослав Беляев/ТАСС В Китае фиксируется стабильное повышение интереса к изучению русского языка. Об этом 5 сентября заявил исполняющий обязанности генерального консула Китая в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь в ходе сессии "Год образования России и Китая: полилингвальное образование детей" в рамках Второго российско-китайского форума.