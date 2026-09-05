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В Китае вырос интерес к русскому языку

В Китае вырос интерес к русскому языку

Ярослав Беляев/ТАСС В Китае фиксируется стабильное повышение интереса к изучению русского языка. Об этом 5 сентября заявил исполняющий обязанности генерального консула Китая в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь в ходе сессии "Год образования России и Китая: полилингвальное образование детей" в рамках Второго российско-китайского форума.

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