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МГППУ: девочки, пережившие военные действия, чаще мальчиков впадают в депрессию

МГППУ: девочки, пережившие военные действия, чаще мальчиков впадают в депрессию

Исследователи из МГППУ установили, что такие признаки социально-психологической дезадаптации и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) как страх, тревога и депрессия чаще встречаются у девочек-подростков, переживших военные действия, нежели у мальчиков.

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