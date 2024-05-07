МГППУ: девочки, пережившие военные действия, чаще мальчиков впадают в депрессию

Исследователи из МГППУ установили, что такие признаки социально-психологической дезадаптации и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) как страх, тревога и депрессия чаще встречаются у девочек-подростков, переживших военные действия, нежели у мальчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии